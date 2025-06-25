Угруповання «ЛНР» заборонило використання супутникового зв`язку Starlink

У «ЛНР» заборонять Starlink. Фото: pixabay

На захопленій території Луганської області не будуть продавати та використовувати обладнання компанії SpaceX (США), зокрема терміналів Starlink. Про це написав у своєму Telegram-каналі ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.



За його словами, «захист інформаційного простору та забезпечення безпеки наших громадян є першорядною групою».



Крім того, ватажок окупованої території заявив, що відповідне рішення «спрямоване виключно на безпеку наших громадян та захист інтересів республіки».



«Starlink — це технологія, яка може бути використана противником для дій коаліції, передачі даних та завдання ударів на нашій території. Ми не можемо дозволити собі цієї шкоди», — заявив Пасічник.



Як зазначається, перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Олексій Журавльов у коментарі прокремлівському виданню «Газете.Ru» заявив, що, попри заборону, боєздатність російської армії нібито не зміниться.



«Наскільки я розумію, йдеться насамперед про цивільний персонал, який, справді, через незнання, може якісь секретні відомості випадково злити противнику, використовуючи американський Starlink», — сказав він.



Крім того, Журавльов додав, що російська армія «має достатньо засобів зв'язку вітчизняного виробництва».



Раніше ми писали, що у деяких районах тимчасово захопленої частини Луганської області місцеві жителі скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом. В окупаційній адміністрації ЛНР пояснили це спеціальними заходами безпеки, але без подробиць.

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