Пастка через Telegram: військового «Азова» намагалися підірвати у Києві

У Києві здійснили спробу замаху на військового полку «Азов», підлаштувавши йому фальшиве побачення. Інцидент стався 21 червня, проте подробиці стали відомі лише сьогодні.



За повідомленням «Луганщини оперативної», військовий познайомився з дівчиною в Telegram-боті під назвою «Дайвінчик». Вона представилася Настюшею і запросила чоловіка на зустріч біля її будинку.

Прибувши у вказане місце, військовий отримав від дівчини повідомлення: вона нібито ще збирається і запропонувала йому забрати ключ від домофона, захований під сидінням жовтого мопеда, припаркованого поряд.



Підійшовши до скутера, чоловік запідозрив недобре і встиг відійти на безпечну відстань. За мить мопед вибухнув. За попередньою інформацією, всередині могла бути саморобна вибухівка на основі селітри.



Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Обставини події з'ясовуються. Правоохоронці розглядають інцидент як замах на життя військовослужбовця.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали у Харкові 19-річну місцеву мешканку, яка працювала на спецслужби країни-агресора. Вона передала українським військовим замінований скутер, замаскований під волонтерську допомогу, внаслідок чого один захисник загинув, другий зазнав тяжких поранень.