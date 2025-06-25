У Донецьку продовжили терміни верифікації SIM-карток «Фенікса», але черги нікуди не поділися

На окупованій території Донецької області термін верифікації даних абонентів «Фенікса» продовжено до 1 листопада для двох категорій мешканців.



Оновити свої дані у місцевого оператора мобільного зв'язку до 1 листопада можуть ті, хто має громадянство Росії та SIM-картки, зареєстровані на «паспорт ДНР». Друга категорія — ті, хто має громадянство Росії та SIM-картки, зареєстровані на українські паспорти.

Ті, хто має SIM-карту «Фенікса» і лише український паспорт, швидше за все, не зможуть скористатися послугами мобільного оператора.

«Верифікація даних — це питання національної безпеки, вимога федерального законодавства», — заявив глава «ДНР» Денис Пушилін.

Таким чином він підтвердив наміри окупаційної влади зібрати максимум даних місцевих мешканців.

Жителі окупованих міст Донецької області продовжують стояти у довгих чергах біля офісів «Фенікса». Люди починають збиратися задовго до відкриття, а напруженість у чергах нерідко сягає конфліктів, пишуть місцеві жителі у пабліках.



«Все ще бачу черги, ще раз повторюю, що термінової перереєстрації потреби немає, ми працюємо над тим, щоб розширити можливості онлайн-верифікації», — додав Пушилін.

Також людям у чергах невідомі пропонують платні послуги зі швидкого оформлення документів.

Посередники за клієнта заповнюють договір в особистому кабінеті, друкують, сканують та інше. Як повідомляється, вартість таких послуг складає 300-500 рублів.