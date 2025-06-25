Британія передасть Україні ракети ППО коштом російських активів

Україна отримає 350 британських ракет для ППО Фото: Рустем Умеров

Україна отримає 350 сучасних ракет для протиповітряної оборони британського виробництва коштом заморожених російських активів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.



«Ракети будуть використовуватися спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами, ще п'ять з яких буде поставлено Україні найближчим часом», — зазначив він.



За словами Умєрова, це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити понад 2 мільярди фунтів за рахунок доходів із відсотків заморожених російських активів.



Глава оборонного відомства подякував уряду Великої Британії, прем'єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам, які продовжують зміцнювати українську ППО.



Раніше ми писали, що Україна одержала 1 мільярд євро від Європейського Союзу в рамках ініціативи ERA.

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