Британія передасть Україні ракети ППО за рахунок російських активів

Україна отримає 350 британських ракет для ППО Фото: Рустем Умеров

Україна отримає 350 сучасних ракет для протиповітряної оборони британського виробництва за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.



«Ракети будуть використовуватися спеціально розробленими зенітно-ракетними комплексами, ще п'ять з яких буде поставлено Україні найближчим часом», — зазначив він.



За словами Умєрова, це стало можливим завдяки програмі ERA, яка дозволила залучити понад 2 мільярди фунтів за рахунок доходів із відсотків заморожених російських активів.



Глава оборонного відомства подякував уряду Великої Британії, прем'єр-міністру Кіру Стармеру, міністру оборони Джону Гілі та всім партнерам, які продовжують зміцнювати українську ППО.



Раніше ми писали, що Україна одержала 1 мільярд євро від Європейського Союзу в рамках ініціативи ERA.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях