«Літає на 60 км»: Україна створила аналог російських КАБів

Україні розробили власний аналог КАБів. Фото: скриншот

В Україні створюється аналог російських КАБів, що вже літає на 60 км, а надалі — на 80 км. Однак для прискорення робіт потрібні кошти. Про це повідомляє Defense Express.



Як зазначається, вітчизняне конструкторське бюро «Моїд» веде розробку українського аналога російського комплекту УМПК, так званого КАБ. І цей комплект, який також дозволяє перетворити звичайну авіабомбу на плануючу, вже проходить випробування.



Видання опублікувало відео випробувань, на якому видно, як боєприпас скидають із фронтового бомбардувальника Су-24 під час польоту прямою траєкторією.



«Модуль планування та управління під 500-кг бомбу - власної розробки. Розроблені крила легко одягаються на бомбу. Там немає ніяких проблем, щоб під'єднати. Лише декілька хвилин. До виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Модуль навігації свій, проте зараз є рішення протестувати на нашому виробі нову розробку однієї з провідних французьких компаній — аби забезпечити максимальну невразливість та стійкість в умовах РЕБ. Але є ще деякі деталі, які ми все ж таки змушені ввозити з-за кордону», — зазначив представник КБ «Медоїд» Олег Вострих.



Конструктори запевняють, що вже ведеться робота над тим, щоби збільшити радіус дії до 80 км. Теоретично, якщо скидати боєприпас із висоти 10 км, він може подолати і до 100 км, але реальна дальність залежатиме від тактики його застосування.



«Ми зараз якраз на етапі випробувань. Випробувальні скиди здійснювались з Су-24 поки з горизонтального польоту. Вони дали позитивний результат. Зокрема, щодо дальності та системи скиду та планування бомби як такої. Треба зробити ще до десятка випробувань, які пройдуть експертизу в Міністерстві оборони, перед тим як що вони будуть цей виріб. Але поки що головна проблема, щоб швидко рухатися — це гроші», — резюмував Вострих.



Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна разом із країнами-членами НАТО готує нові домовленості щодо інвестицій у виробництво озброєння.

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