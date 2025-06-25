На Донбасі знищено ще один «Град»: противник втрачає техніку та самоконтроль

У зоні бойових дій на Донеччині українські сили продовжують ефективно знищувати техніку російської армії.

Пілоти підрозділу «Фенікс» виявили та ліквідували ще одну установку реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град», яку окупанти використовували, зокрема, для обстрілів цивільної інфраструктури.

Під час однієї з операцій дрон зафіксував цікавий епізод: у лісосмузі в одного з окупантів заклинило автомат, і у розпачі він спробував кинути зброю у FPV-дрон. Спроба, зрозуміло, виявилася безуспішною.

Нагадаємо, у прифронтовій Костянтинівці Донецької області ситуація дуже важка. Російські окупанти щодня обстрілюють місто і громаду з усього озброєння. У самій Костянтинівці залишається понад 8500 людей.