Армія РФ вдарила з артилерії по Костянтинівці: є поранені та пошкодження

Російська армія увечері, 25 червня, обстріляла Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни використали ствольну артилерію.



«Удар прийшовся на житлові квартали, внаслідок чого постраждали мирні мешканці та приватна інфраструктура. У результаті обстрілу поранення отримали троє цивільних осіб», — зазначив він.



Крім того, пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь. Також зруйновані фасади будівель на трьох вулицях.



Раніше ми писали, що вдень 25 червня російські окупанти FPV-дроном завдали удару по місту Костянтинівці Донецької області.

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