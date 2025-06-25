WarArchive показав зруйновану колону росіян на Донбасі

На одній із ділянок дороги між Жовтим та Новотроїцьким у Донецькій області було знято відеоролик, у якому російський військовий на мотоциклі проїжджає повз знищену техніку своєї армії.

На кадрах видно згорілі автомобілі, бойова машина піхоти БМП-2 та розбитий квадроцикл. Відео опубліковано проєктом «Військовий архів кадрів російсько-української війни» (WarArchive), який документує наслідки бойових дій на території України.



Маршрут зйомки пролягає територією, де раніше велися запеклі бої. Розбита техніка вздовж дороги є німим свідченням масштабів втрат російської армії у цьому районі.

Нагадаємо, пілоти підрозділу «Фенікс» виявили та ліквідували ще одну установку реактивної системи залпового вогню БМ-21 «Град», яку окупанти використовували, зокрема, для обстрілів цивільної інфраструктури.