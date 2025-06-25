28 дітей з Лисичанської громади Луганщини отримали фінансову допомогу: деталі

Мешканці Луганщини продовжують отримувати допомогу. Фото: Freepik

З Лисичанської громади Луганської області 28 дітей з-поміж вразливих дітей отримали 71 000 гривень. Серед них — 17 дітей із багатодітних сімей (по 2 000 гривень), дев'ять дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (по 3 000 гривень) та двом дітям з інвалідністю (по 5 000 гривень). Про це повідомили у пресслужбі Луганської обласної військової адміністрації.



«Матеріальну допомогу виплачують одному з батьків/законному представнику дитини, на дітей віком до 18 років, за умови зареєстрованого місця проживання заявника та дитини в населених пунктах Лисичанської громади та перебування на підконтрольній Україні території», — йдеться у повідомленні.



Як можна подати заяву, щоб отримати допомогу:



Потрібно звернутися особисто до ЦПАУ у м. Лисичанськ за адресами: м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2; м. Дніпро, вул. Братів Горобців, 46; м. Київ, вул. М. Ушакова, 8-А; м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, буд.115, каб.16.



Раніше ми писали, що в Україні виділять одноразову допомогу дитині, яка повернулася на підконтрольну територію України після депортації, примусового переміщення або з тимчасово окупованих територій. Йдеться про 50 тис. гривень.

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