Окупаційному «прокурору міста» на захопленій Луганщині повідомили про підозру

Так званій керівниці «прокуратури Свердловська» заочно повідомлено про підозру. Фото: прокуратура

Прокурори заочно повідомили про підозру місцевій мешканці Луганської області, яка добровільно пішла на співпрацю із загарбниками та у 2023 році очолила «прокуратуру Свердловська». Їй загрожує до 15 років ув'язнення. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури.



За даними слідства, після захоплення окремих територій регіону жінка, яка раніше працювала у правоохоронній сфері, перейшла на бік РФ.



Протягом кількох років працювала у «прокуратурі ЛНР». З вересня 2023 року підозрювана – «прокурор міста Свердловська» (нині – Довжанськ).



Правоохоронці зазначають, що жінка регулярно бере участь у проведенні офіційних заходів, організованих місцевою окупаційною владою.



Їй заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади у незаконному правоохоронному органі (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Жінці загрожує до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.



Раніше ми писали, що співробітники Служби безпеки України та Нацполіції оперативно затримали у Харкові 19-річну місцеву мешканку, яка працювала на спецслужби країни-агресора.

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