На захопленій частині Донецької області двоє людей підірвалися на міні

На тимчасово окупованій частині Донецької області у середу, 25 червня, постраждали цивільні. Вони підірвалися на протипіхотних мінах. Про це повідомив ватажок «ДНР» Денис Пушилін.



«У Центрально-Міському районі Горлівки та селищі Солодке внаслідок підривів на міні ПФМ-1 «Пелюстка» поранення середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків 1962 року народження», — написав він.



Пушилін уточнив, що постраждалих госпіталізували до медичного закладу.



Раніше ми писали, що тимчасово захоплене місто Сватове Луганської області 22 червня потрапило під обстріл. Як відомо, троє людей постраждали.

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