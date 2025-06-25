Китай, Тайвань та Білорусь допомагає РФ із виробництвом «Іскандерів», що летять на українські міста — Kyiv Independent

РФ наростила виробництво ракет завдяки імпорту обладнання із Китаю. Про це у своєму розслідуванні зазначає видання Kyiv Independent.



Лише за минулий рік на території РФ виготовили понад 700 таких ракет — утричі більше, ніж 2023 року. За даними видання, ключову роль у цьому відіграв імпорт обладнання з Китаю, Тайваню та Білорусі, який здійснюється через приватних посередників.

Російський ключовий ракетний завод «Воткінський» активно розширюється, незважаючи на міжнародні санкції. Завод виробляє ракети «Іскандер-М». Вони регулярно бомбардують українські міста. Також завод виробляє міжконтинентальні ракети «Ярс» і «Булава», здатні нести ядерні заряди.

Незважаючи на заборони, завод отримує критичне обладнання з Китаю, Тайваню та Білорусі через російських посередників. Розслідування Kyiv Independent показало: санкції не зупинили один із найнебезпечніших об'єктів військової промисловості РФ.

За інформацією Головного управління розвідки України (ГУР), Росія не тільки поповнює втрати ракет, які зазнали в ході поточної війни, а й створює стратегічний запас на випадок затяжного конфлікту.

«Вони готуються до довгої війни, — заявив високопоставлений представник української розвідки у коментарі Kyiv Independent. — Зібрані нами дані свідчать, що Росія збільшує запаси ракет різного типу».

Нагадаємо, російська авіація вночі скинула авіабомбу на Куп'янськ: пошкоджено дев'ятиповерхівку, поранено п'ятьох людей.