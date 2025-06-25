У Страсбурзі підписано угоду про Спеціальний трибунал для Росії — Гончаренко

Україна підписала угоду з Радою Європи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії проти України. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.



Підписання документа відбулося 25 червня під час першого візиту Президента України Володимира Зеленського до Ради Європи. З української сторони угоду підписав лідер України, з європейської — Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.



За інформацією ЗМІ, угода стала можливою після того, як Комітет міністрів Ради Європи уповноважив Генерального секретаря підписати документ, що включає Статут майбутнього трибуналу.



«Цей трибунал, створений у рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу на порушення Статуту ООН. Це підтвердження того, що безпека Європи ґрунтується не на мовчанні чи безкарності, а на праві, принципах та діях», — наголосив Берсе.



Про досягнення домовленості також повідомляла українська сторона. Про таке раніше написала «Українська правда».