Вночі у Дружківці пролунали вибухи: над містом літали безпілотники

У ніч проти 26 червня у місті Дружківка Донецької області пролунала серія вибухів. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».

Перед вибухами було чути звуки пролітаючих дронів і роботу засобів ППО.

За кілька хвилин до цього моніторингові канали попередили про рух безпілотників у бік міста.

Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.

Раніше повідомлялося, що російська армія увечері 25 червня обстріляла зі ствольної артилерії Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки троє людей дістали поранень.