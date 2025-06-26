Вночі у Дружківці пролунали вибухи: над містом літали безпілотники

У ніч проти 26 червня у місті Дружківка Донецької області пролунала серія вибухів. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».
Перед вибухами було чути звуки пролітаючих дронів і роботу засобів ППО.
За кілька хвилин до цього моніторингові канали попередили про рух безпілотників у бік міста.
Наразі немає офіційної інформації про постраждалих і руйнування.
Раніше повідомлялося, що російська армія увечері 25 червня обстріляла зі ствольної артилерії Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки троє людей дістали поранень.
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