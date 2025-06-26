«Шахед» вночі вдарив по п'ятиповерхівці в Білозерському на Донеччині: поранені п'ять людей, серед них мама з сином

Наслідки удару по Білозерському на Донеччині. Фото: Донецька обласна прокуратура

26 червня о 02:00 дрон-камікадзе «Шахед» вдарив по п'ятиповерховому будинку у місті Білозерське Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Виникла пожежа. У власних квартирах поранення отримали три людини, серед яких 86-річна пенсіонерка. Також постраждали 15-річний хлопець та його мама. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми, забої, осколкове поранення, закритий перелом та садно.



Загалом у місті пошкоджені три багатоповерхівки та сім автомобілів.

Нагадаємо, що вранці 25 червня війська Росії дроном атакували машину в місті Покровськ на Донеччині, внаслідок чого загинув чоловік, його дружина поранена.