У столиці США приземлився російський урядовий літак — Flightradar24

Російський урядовий літак приземлився у Вашингтоні. Ілюстративне фото

Російський широкофюзеляжний літак Іл-96 з бортовим номером RA-96022 25 червня здійснив переліт із Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а звідти — до столиці США Вашингтону. Про це свідчать дані сайту для відстеження авіаційних перельотів Flightradar24.

Борт належить спеціальному льотному загону «Росія», що надає літаки для перевезення високопосадовців. Проте ані російська, ані американська сторона не повідомляли про офіційні візити.

Борт має реєстраційний номер RSD878. Flightradar24 свідчить, що урядовий літак Росії вилетів з аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі близько 11:30 25 червня за московським часом.

Згідно з інформацією на сайті, Іл-96 прибув до Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді у Нью-Йорку о 15:27 за місцевим часом (тобто о 22:27 за Києвом).

Далі урядовий борт РФ вилетів з Нью-Йорка до Вашингтона о 18:30 і прибув на місце призначення о 20:56 за місцевим часом (за київським часом — 03:56 26 червня).

Поки що невідомо, хто саме перебував на спеціалізованому борту. Офіційних повідомлень про візит до США від представників Кремля не надавалося.