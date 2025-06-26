«Два непрості населені пункти»: у DeepState розповіли подробиці втрати Андріївки та Костянтинополя на Донеччині

Окуповані села Андріївка та Костянтинопіль на Донеччині. Фото: карта DeepState

Російські війська окупували села Андріївка та Костянтинопіль Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, це «два непрості населені пункти, які перебували певний час під медійною увагою росіян, які «неодноразово брали їх під контроль», а потім і знову, і знову, і знову».



«А потім на досить довгий час ці два села опинилися в «сірій зоні», що вносило певний деструктив в обстановку. Здавалося б, села мали опинитися давно в «червоній зоні» та перейти під контроль ворога. Але є деякі нюанси», – заявили у DeepState.



Костянтинопіль армія РФ «брала» мінімум три рази, а потім знову проводила штурмові дії або рівняла населений пункт із землею. Досить довго бійці ЗСУ намагалися утримати західну частину села. Але постійний тиск і переважаюча кількість піхоти далися взнаки.



«Андріївка взагалі стала «окремим видом мистецтва» позначень на карті. Спочатку всі могли бачити «анклави» у глибині села, куди проникав противник. Потім з різних боків чинився тиск, де росіяни шукали місця для проникнення в село та закріплення у ньому. Карта в певний період часу була динамічною у змінах в Андріївці, а потім настав неприємний момент – лінія бойового зіткнення застигла, всередині села утворилася «сіра зона». І тут ми підходимо до найголовнішого моменту – довгого переведення у «червону зону». Якщо про Костянтинопіль у доповідях просто не хотіли говорити правду і подавати як втрачене, тоді як окупанти вздовж річки Вовча пробиралися до села Олексіївка, то з Андріївкою ще складніше», – зазначили аналітики.



У DeepState стверджують, що «останнім часом на багатьох ділянках, особливо в зоні тактичного угруповання «Вугледар», у звичку входить тримати 1-2 позиції з людьми в населеному пункті та представляти цей населений пункт як «утримуваний», навіть якщо позиції знаходяться в оточенні ворога».



«Це додало ускладнень у роботі, адже часто інформація про реальну втрату та реальне утримання змішується і доводиться ретельніше працювати, щоб з'ясувати істину. Так сталося з Андріївкою, де в цьому випадку «сіра зона» трималася довго не просто так, адже її намагалися утримати шляхом збереження багатьох позицій, через які регулярно просочувався противник. Попри це, хлопцям при відході вдалося навіть взяти полоненого. У результаті села опинилися під окупацією ворога, а ця ситуація вкотре доводить, що недостатньо просто подивитися на одне відео, щоб намалювати ЛБЗ», – додали аналітики.

Нагадаємо, що про окупацію Андріївки та Костянтинополя аналітики DeepState повідомили 25 червня.