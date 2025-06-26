ЗСУ просунулися поблизу кордону Донецької та Запорізької областей – ISW

Ситуація поблизу кордону Донеччини та Запоріжжя. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 23 червня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на південний схід від села Новопіль на Донеччині. Це село розташоване поблизу кордону Донецької та Запорізької областей.



Також українські сили просунулися на Харківщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, свідчать про те, що ЗСУ відновили позиції у селі Зелений Гай.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чому російські війська майже не штурмують «в лобову» в містах Торецьк і Часів Яр Донецької області.