Роботу маршрутних автобусів у Костянтинівці припинено з міркувань безпеки

Роботу маршрутних автобусів у Костянтинівці Донецької області припинено з міркувань безпеки

Усі рейси маршрутних автобусів у місті Костянтинівка Донецької області скасовано. Про це кореспондентові «Новин Донбасу» повідомили у міській військовій адміністрації.

«Рішення про припинення роботи маршрутних автобусів на рейсах у Костянтинівці було прийняте з міркувань безпеки після того, як 23 червня внаслідок російського обстрілу загинув водій та було поранено пасажира автобуса. Маршрутки не ходять із 24 червня», — повідомили у МВА.

Нагадаємо, у понеділок, 23 червня, близько 11:00 російські військові здійснили черговий обстріл міста Костянтинівка Донецької області з використанням ударного безпілотника типу FPV. Внаслідок цієї атаки загинув водій маршрутного автобуса, який знаходився за кермом під час удару.

Ще одна людина, яка на момент атаки знаходилася в салоні маршрутки, зазнала тілесних ушкоджень та була госпіталізована.