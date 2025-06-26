Українські десантники взяли в полон 15 російських військових у Сумській області: більшість – морпіхи

Полонені російські окупанти. Фото: кадр із відео

Десантники спільно із суміжними підрозділами взяли в полон 15 російських військовослужбовців у Сумській області. Про це повідомили у пресслужбі Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Більшість із полонених – солдати 810-ї та 155-ї бригад морської піхоти ЗС РФ.



«Ці бригади відзначалися особливою жорстокістю стосовно українських військовослужбовців у ворожому полоні. До них застосовувалося негуманне поводження, психологічний тиск та погрози», – розповіли у ДШВ.



Полоненим окупантам надали необхідну медичну та психологічну допомогу. Їх можуть використати для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у полоні.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чому російські війська майже не штурмують «у лобову» у містах Торецьк та Часів Яр Донецької області.