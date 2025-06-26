ЗСУ відстають від РФ у дронах з оптоволоконним управлінням

Серебрянський ліс у зоні відповідальності 63-ї бригади — весь пронизаний оптоволокном від FPV-дронів.

ЗСУ, як і раніше, відстають від армії РФ у застосуванні дронів з оптоволоконним управлінням. Про це повідомив автор Telegram-каналу «Офіцер».



За його словами, в окупантів уже є кілька моделей таких дронів, відпрацьовано тактики їх використання, включно з пілотуванням FPV-дронів по оптоволокну. Водночас в українській армії ситуація залишається складною. Дронів з котушками, що надходять від держави, вкрай мало, і їхня якість залишає бажати кращого.



Через брак таких дронів пілоти практично не мають змоги тренуватися й освоювати роботу з ними. У результаті — немає ні навичок, ні власного виробництва, ні наукових розробок, ні практичних курсів.







Як зазначає автор, якщо командирам вдасться організувати самостійне складання дронів з оптоволокном силами підрозділів, то за умови належної підготовки та закупівлі якісних компонентів відсоток браку може скоротитися до 5-10% — проти звичайних 50% в армії.



Також підкреслюється, що собівартість саморобного дрона буде втричі нижчою за ринкову. Кожна бригада, на думку автора, повинна мати мінімум три екіпажі, навчених саме під «оптику». Це дасть змогу завдавати противнику істотної шкоди.



«Сподіваюся, хоч один підрозділ почне це робити. Тоді завдання-мінімум цього поста буде виконано», — резюмував автор.

Раніше Міноборони заявило про виділення понад 44 млрд грн на FPV-дрони, включаючи на оптоволокні. Нагадаємо, в інформаційному просторі нещодавно з'явилася інформація про нестачу FPV-дронів у Силах оборони України.