Під ранок росіяни вдарили по Костянтинівці авіабомбою

Наслідки російського обстрілу Костянтинівки. Фото: МВА

У четвер, 26 червня, о 03:50 російські окупаційні війська вдарили авіабомбою ФАБ-250 по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Зазначається, що внаслідок удару пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, газопровід, фасад котельні, фасад навчального закладу, 7 гаражних приміщень, підстанцію.

Постраждалих внаслідок атаки немає, повідомили у МВА.

Нагадаємо, з 24 червня у місті Костянтинівка припинено роботу маршрутних автобусів. Рішення було прийнято з міркувань безпеки через часті обстріли міста.