У Дружківці через нічну атаку дронів згорів палац культури

Внаслідок нічної атаки російських безпілотників у Дружківки згорів палац культури. Фото: Нацполіція України

Два російські безпілотники сьогодні вночі атакували місто Дружківка Донецької області. Про це сьогодні повідомила поліція.

Зазначається, що в результаті атаки пошкоджено приватний будинок і два цивільні автомобілі.

Крім того, вночі внаслідок удару безпілотників виникла пожежа у будівлі місцевого палацу культури. Будівля практично повністю згоріла.

Це вже не перша атака на палац культури у Дружківці, який був збудований у 30-х роках минулого століття. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну будівлю атакували як мінімум двічі.

Після сильної пожежі у 2016 році палац культури було капітально відремонтовано. Тепер будівлю практично знищено.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 червня у місті Дружківка Донецької області прогриміла серія вибухів. Перед вибухами було чути звуки пролітаючих дронів і роботи засобів ППО. За кілька хвилин до цього моніторингові канали попередили про рух безпілотників у бік міста.