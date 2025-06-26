У Дружківці через нічну атаку дронів згорів палац культури

Два російські безпілотники сьогодні вночі атакували місто Дружківка Донецької області. Про це сьогодні повідомила поліція.
Зазначається, що в результаті атаки пошкоджено приватний будинок і два цивільні автомобілі.
Крім того, вночі внаслідок удару безпілотників виникла пожежа у будівлі місцевого палацу культури. Будівля практично повністю згоріла.
Це вже не перша атака на палац культури у Дружківці, який був збудований у 30-х роках минулого століття. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну будівлю атакували як мінімум двічі.
Після сильної пожежі у 2016 році палац культури було капітально відремонтовано. Тепер будівлю практично знищено.
Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 червня у місті Дружківка Донецької області прогриміла серія вибухів. Перед вибухами було чути звуки пролітаючих дронів і роботи засобів ППО. За кілька хвилин до цього моніторингові канали попередили про рух безпілотників у бік міста.
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