МіГ-29 ЗСУ ударом GBU-62 знищив штаб РФ у Нестерянці

Момент удару МіГ-29 ЗСУ по командному пункту РФ у Нестерянці

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив командний пункт батальйону російських військ у селі Нестерянка Запорізької області. Про це повідомили військові пілоти у своєму блозі «Соняшник».



За їхніми даними, удар було завдано по будівлі, де знаходився російський пункт управління батальйонного рівня. Літак застосував високоточну авіабомбу GBU-62 JDAM-ER. У результаті об'єкт був повністю знищений.



«Ціль передали авіації на відпрацювання. Зайшло гарно», — повідомили льотчики.

Нагадаємо, Повітряні Сили ЗСУ знищили дві штурмові групи РФ у Запорізькій області.