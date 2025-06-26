МіГ-29 ЗСУ ударом GBU-62 знищив штаб РФ у Нестерянці

Винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив командний пункт батальйону російських військ у селі Нестерянка Запорізької області. Про це повідомили військові пілоти у своєму блозі «Соняшник».
За їхніми даними, удар було завдано по будівлі, де знаходився російський пункт управління батальйонного рівня. Літак застосував високоточну авіабомбу GBU-62 JDAM-ER. У результаті об'єкт був повністю знищений.
«Ціль передали авіації на відпрацювання. Зайшло гарно», — повідомили льотчики.
Нагадаємо, Повітряні Сили ЗСУ знищили дві штурмові групи РФ у Запорізькій області.
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