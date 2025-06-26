Росія спішно готує порт Маріуполя до прийому військових вантажів через удари по залізниці

Росія терміново готує Маріупольський порт для прийому військових вантажів. Про це розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.



Він зазначив, що протягом червня судноплавство в порту фактично не було, проте останніми днями росіяни різко активізували роботи з облаштування нового причалу та залізничних колій.



«За інформацією наших джерел, це безпосередньо пов'язано з недавніми ударами по залізниці та переглядом логістичних ризиків», — зазначив Андрющенко.

Через неможливість використовувати напрями Мелітополь-Токмак та Токмак-Бердянськ, окупанти планують зробити основною гілкою маршрут Маріуполь (порт) — Волноваха — Розівка — Токмак. У зв'язку з цим у самому порту та на залізниці ведуться інтенсивні підготовчі роботи, включаючи створення інфраструктури для швидкого перекачування палива прямо в залізничні цистерни.



«Такої активності в порту не спостерігалося вже понад півтора року», — наголосив Андрющенко.

25 червня в районі тимчасово окупованого Токмака Сили оборони України провели точкову операцію: з першого удару зупинили російський вантажний потяг, буквально розрізавши його навпіл.



Порт у Маріуполі контролює компанія, пов'язана із засновниками підприємства з виробництва безпілотників для армії РФ. 2022 року вона стала резидентом Військового інноваційного комплексу «Ера» — проєкту Міноборони РФ з розробки новітнього озброєння. Про це повідомляється в розслідуванні «Новин Донбасу».