У Німеччині підпалили військові вантажівки із символікою Бундесверу

У Німеччині зафіксовано підпал військових вантажівок

У німецькому місті Ерфурт стався підпал військової техніки. В одному з Telegram-каналів з'явилося відео, де невідомі стверджують, що таким чином знищили техніку, нібито призначену для України.



Однак на кадрах чітко видно розпізнавальний знак Бундесверу — «Залізний хрест». Судячи із зовнішнього вигляду, згорілі машини — це армійські вантажівки ФРН, а не техніка, що передається Збройним силам України.

На кадрах видно військові вантажівки типу MAN KAT 1 або MAN HX, які використовуються Бундесвером. Це стандартні вантажівки для транспортування особового складу або вантажів у збройних силах Німеччини.



Вони не виглядають як техніка, підготовлена для відправлення за кордон, адже мають стандартне маркування і не приховані в жоден спосіб.



Коментарів від німецької влади поки що не надходило. Мотиви підпалу також залишаються невідомими.

Нагадаємо, у Сумській області юнак на замовлення підпалював авто українських військових.