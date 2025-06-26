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У Німеччині підпалили військові вантажівки із символікою Бундесверу

26 червня 2025, 13:13

У Німеччині підпалили військові вантажівки із символікою Бундесверу

У Німеччині зафіксовано підпал військових вантажівок У Німеччині зафіксовано підпал військових вантажівок

У німецькому місті Ерфурт стався підпал військової техніки. В одному з Telegram-каналів з'явилося відео, де невідомі стверджують, що таким чином знищили техніку, нібито призначену для України.

Однак на кадрах чітко видно розпізнавальний знак Бундесверу — «Залізний хрест». Судячи із зовнішнього вигляду, згорілі машини — це армійські вантажівки ФРН, а не техніка, що передається Збройним силам України.

На кадрах видно військові вантажівки типу MAN KAT 1 або MAN HX, які використовуються Бундесвером. Це стандартні вантажівки для транспортування особового складу або вантажів у збройних силах Німеччини.

Вони не виглядають як техніка, підготовлена для відправлення за кордон, адже мають стандартне маркування і не приховані в жоден спосіб.

Коментарів від німецької влади поки що не надходило. Мотиви підпалу також залишаються невідомими.

Нагадаємо, у Сумській області юнак на замовлення підпалював авто українських військових.

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