Після сексистського скандалу ще один російський артист поїхав в Донецьк розважати окупантів

Російський актор Віталій Гогунський відвідав із концертами кілька окупованих міст. Він відомий широкій аудиторії з численних телешоу та участі у серіалі «Універ». Проте вже понад місяць Гогунський популярний у медіа через сексистські висловлювання на адресу жінок.

У чому суть скандалу?

«Жінка не повинна перебувати в поганому настрої за чоловіка», — заявив він у подкасті «Краснова знає». За його словами, якщо настрій поганий, жінка має «йти в сад».

Пізніше він дав інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Гогунський спробував виправдати свої слова любов'ю до жінок.

У Росії скасування артиста не відбулося, але за такі слова на Гогунського обвалилася хвиля критики. Через місяць після висловлювань він вирушив до окупованих Донецьк та Маріуполь, щоб заспівати для російських окупантів, а саме для 90-ї гвардійської танкової дивізії.

Гогунський — путініст

Артист не вперше виступає перед окупаційними військами. 2023 року він також відвідував окуповану частину Донбасу. За участь у пропагандистських акціях СБУ оголосила йому підозру за кількома статтями 2024 року.

Гогунському заочно оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

поширення матеріалів із закликами до зміни меж території з порушенням порядку, встановленого Конституцією України;

колабораційна діяльність у формі здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією;

пропагування війни.

Обвинувальний акт передано до суду, актору загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

Гогунський народився в Україні — у місті Кременчук Полтавської області. Працює та живе в Росії.

Окупований Донбас — знову «пральня»?

Навесні 2024 року в мережі обговорювали приїзд російської блогерки Анастасії Івлєєвої в окупацію після того, як вона організувала скандальну голу вечірку в Москві. Вона, а також більшість учасників вечірки, серед яких знамениті зірки російської естради, потрапили в немилість керівництва РФ.



Незабаром після вечірки на окуповану частину Донбасу з подарунками та гуманітарною допомогою приїжджав співак Діма Білан. Співачка Лоліта пообіцяла поновити храм в окупації. Артист Філіп Кіркоров із подарунками відвідав окуповану Горлівку.

Не всі оцінили такі жести російських зірок. Проросійські z-блогери вимагали не перетворювати «Донбас на пральню» для «відбілювання» своєї репутації.