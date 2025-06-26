ЗМІ повідомляють про готовність КНДР відправити до Росії нові війська для війни з Україною

Вже цього літа Північна Корея може відправити нові війська до Росії для війни проти України. Ілюстративне фото

Північна Корея розглядає можливість відправлення додаткових військ до Росії для участі у війні проти України вже у липні чи серпні.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на південнокорейських парламентаріїв.

Пхеньян також продовжує постачання зброї Москві, повідомляє видання.

За словами південнокорейського депутата Лі Сон Гвона, такі дані надала Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) на закритому брифінгу.

Розвідка вважає, що Росія може готуватися до нового масштабного наступу найближчими місяцями.