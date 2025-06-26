З'явилося відео відбиття атак БПЛА на ешелон окупантів

Окупанти намагаються збити український БПЛА зі стрілецької зброї під час атаки на ешелон у Молочанську

У мережі з'явилося відео атаки на російський залізничний ешелон у Молочанську, Запорізька область. Згідно з повідомленнями російських джерел, удар було завдано із застосуванням 14 БПЛА літакового і квадрокоптерного типу. Заявляється, що дев'ять із них вдалося збити.



За даними окупаційних Telegram-каналів, унаслідок першого удару потяг зупинився. Було ухвалено рішення відчепити 19 вагонів, по яких продовжилася атака безпілотників. Попередньо відомо про загоряння чотирьох цистерн із паливом.



Також повідомляється, що один із дронів вразив автомобіль супроводу «Нива», внаслідок чого загинули два сержанти.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по ешелону з пальним 21 червня 2025 року в районі тимчасово окупованого населеного пункту Молочанськ, Запорізька область.



Крім того, 25 червня 2025 року, близько 11:15 ранку в районі тимчасово окупованого Токмака Сили оборони України провели точкову операцію: з першого удару зупинили російський вантажний потяг, буквально розрізавши його навпіл.