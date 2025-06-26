Війська РФ з артилерії обстріляли Костянтинівку: поранені люди в аптеці

Евакуація пораненого після обстрілу Костянтинівки Фото: Костянтинівська МВА

26 червня близько 12:00 війська Росії зі ствольної артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



В результаті обстрілу поранення отримали два мирних жителі, які перебували в приміщенні аптеки. Постраждалим оперативно надали медичну допомогу на місці поліцейські парамедики, після чого їх доправили до лікарні. Пошкоджена аптека.

Нагадаємо, що вночі 26 червня російські дрони атакували селище Олександрівка на Донеччині, внаслідок чого пошкоджений багатоквартирний будинок і є поранена.