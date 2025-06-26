Російська армія не може застосовувати велику кількість техніки у Часовому Яру: у ЗСУ назвали причину

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

Армія РФ здійснює постійний вогневий контроль основної частини міста Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, українські позиції знаходяться у різних місцях міста.



«Однак на сьогодні, попри те, що ворог активно знищує будь-які забудови та укриття, він також знаходиться під контролем. Він не може застосовувати велику кількість техніки саме у Часовому Яру, оскільки є канал, який на сьогодні все-таки якусь фортифікаційну роль відіграє. Тому що ті шляхи, які ворог проробив свого часу у тих трубах, ми на сьогодні контролюємо. А контролюємо, значить не даємо ворогу можливості активно тягнути туди техніку – навіть мотоцикли. Вогневий контроль противником здійснюється за рахунок артилерії, ми ж контролюємо ворога постійно з повітря», – розповів речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чому російські війська майже не штурмують «в лобову» в містах Торецьк і Часів Яр Донецької області.