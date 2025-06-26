Трамп запевнив, що Росія ніколи не нападе на НАТО, доки він президент — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Fox News

Під час основної сесії саміту НАТО, що пройшов у Гаазі, Дональд Трамп «заприсягся, що Росія ніколи не нападе на НАТО, доки він президент».

Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на слова трьох європейських чиновників.

Наголошується, що основною темою саміту стало збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП, про яке домовилися члени альянсу.

Крім того, на саміті Трамп зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Трампа, під час розмови вони не обговорювали припинення вогню — він «просто хотів дізнатися, як справи» у Зеленського.

Президент України пізніше розповів, що «поговорили про ситуацію на полі бою», і він повідомив Трампу, що «реально відбувається на землі».

У підсумковій декларації саміту війна в Україні не згадується.