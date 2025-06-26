Опубліковано відео, як пілот МіГ-29 ЗСУ збив «Шахед» уночі

Момент пуску ракети «повітря-повітря» з винищувача МіГ-29 пілота Denfix під час нічного полювання на «Шахед»

Льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ знищив ударний дрон «Шахед» у нічному небі. Відео опубліковано Повітряним командуванням «Захід».



Пілот за позивним Denfix керує винищувачем МіГ-29 із Севастопольської бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід».



«Наша авіація за необхідності залучається до відбиття ракетно-авіаційних ударів ворога і демонструє високу ефективність у боротьбі з крилатими ракетами та ударними БПЛА», - повідомили в командуванні.







На відео — фрагмент бойової роботи: льотчик знищує «Шахед» ракетою класу «повітря-повітря». За даними військових, на рахунку пілота вже понад 20 збитих цілей — крилатих ракет і безпілотників.

Раніше пілот МіГ-29 показав перехоплення «Шахеда» на світанку.