Опубліковано відео, як пілот МіГ-29 ЗСУ збив «Шахед» уночі

Льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ знищив ударний дрон «Шахед» у нічному небі. Відео опубліковано Повітряним командуванням «Захід».
Пілот за позивним Denfix керує винищувачем МіГ-29 із Севастопольської бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід».
«Наша авіація за необхідності залучається до відбиття ракетно-авіаційних ударів ворога і демонструє високу ефективність у боротьбі з крилатими ракетами та ударними БПЛА», - повідомили в командуванні.
На відео — фрагмент бойової роботи: льотчик знищує «Шахед» ракетою класу «повітря-повітря». За даними військових, на рахунку пілота вже понад 20 збитих цілей — крилатих ракет і безпілотників.
Раніше пілот МіГ-29 показав перехоплення «Шахеда» на світанку.
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