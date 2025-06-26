Президент Литви сумнівається, що війна в Україні закінчиться до 2028 року

Президент Литви про перспективи завершення війни в Україні Фото: AFP 2024 / PETRAS MALUKAS

Президент Литви Гітанас Науседа впевнений, що українсько-російська війна не закінчиться найближчим часом. Причиною, на його думку, є відсутність у Росії справжньої волі до світу. Про це повідомляє «Європейська правда».



«Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС. Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю», — сказав глава Литви.



Науседа заявив, що Москва лише імітує мирний процес. Російська сторона не демонструє реального бажання рухатись уперед.



«Вважаю перемир'я абсолютною умовою для будь-якої мирної угоди. А зараз про це не йдеться. Тому наша відповідь має бути чіткою і сильною, ми маємо запровадити 18-й пакет санкцій», — резюмував литовський лідер.



Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що бажано закінчити українсько-російську війну за каденцію Дональда Трампа.

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