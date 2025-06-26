Гелікоптери Мі-28 і Ка-52 РФ обстрілюють ЗСУ з Іванівського на Донеччині

Атака Мі-28 та Ка-52 РФ з Іванівського, Бахмутського району.

Підконтрольне росіянам село Іванівське в Донецькій області стало вогневою позицією для удару з повітря. Звідти пара ударних вертольотів РФ — Мі-28 і Ка-52 здійснюють атаки по позиціях ЗСУ.



На відео, опублікованому WarArchive, видно момент обстрілу з кабрування — характерної тактики бойової авіації, що дає змогу стріляти некерованими ракетами (НАР) по цілях, знижуючи ризик ураження від ППО.



Ймовірно, застосовано ракети С-8 або С-13. Удар здійснено з району Іванівського, що перебуває під контролем окупантів. У кадрі фіксується щільний залп.

Місце, звідки вертольоти ЗС РФ відкривали вогонь по позиціях Сил оборони

Згідно з оперативною інформацією на 16:00 26 червня 2025 року, на Краматорському напрямку ЗС РФ двічі атакували позиції Сил оборони поблизу Маркового та Білої Гори.

Крім того, минулої доби російські війська скинули 117 керованих авіабомб (КАБ), завдали 79 авіаударів, а також використали 3278 дронів-камікадзе і здійснили 5902 артобстріли.