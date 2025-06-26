Армія РФ збільшила кількість артилерійських обстрілів на Сіверському напрямку: у ЗСУ назвали мету окупантів

Ситуація на Сіверському напрямку. Фото: карта DeepState

Російська армія збільшила кількість артилерійських обстрілів на Сіверському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, окупанти зробили це з метою знищення позицій Сил оборони України.



«А також з метою контролювати логістичні шляхи у напрямку позицій, які на сьогодні тримають Сили оборони», – зазначив Запорожець.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чому російські війська майже не штурмують «в лобову» в містах Торецьк і Часів Яр Донецької області.