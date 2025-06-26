У «ДНР» заявили, що більшість абонентів «Фенікса» пройшли верифікацію в офісах оператора

На окупованій Донеччині назвали кількість абонентів оператора мобільного зв'язку «Фенікс», які пройшли верифікацію

Понад 750 тисяч абонентів оператора мобільного зв'язку «Фенікс», який працює на окупованій території Донецької області, підтвердили свої дані за час верифікації, 80 відсотків зробили це в офісах компанії.

Про це сьогодні повідомляє ДАН із посиланням на «віцепрем'єра» угруповання «ДНР» Володимира Єжикова.

«Сьогодні верифіковано понад 750 тисяч абонентських номерів оператора зв'язку. Більшість із них — понад 600 тисяч — за допомогою особистого звернення до Центру обслуговування, через „Особистий кабінет“ підтверджено понад 100 тисяч номерів абонентів», — сказав Єжиков.

Він додав, що пік активності абонентів припав на квітень, тоді свої дані підтвердили близько 280 тисяч осіб. При цьому зведені дані за червень поки що підраховують.

Раніше повідомлялося, що на окупованій території Донецької області термін верифікації даних абонентів «Фенікса» продовжено до 1 листопада для двох категорій мешканців.

Оновити свої дані у місцевого оператора мобільного зв'язку до 1 листопада можуть ті, хто має громадянство Росії та SIM-картки, зареєстровані на паспорт «ДНР». Друга категорія — ті, хто має громадянство Росії та SIM-картки, зареєстровані на українські паспорти.