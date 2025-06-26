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У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями: деталі

26 червня 2025, 16:48

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями: деталі

У Румунії сталася аварія. Фото: Ziua de Constanta У Румунії сталася аварія. Фото: Ziua de Constanta

У середу, 25 червня, на виїзді з села Таріверді у бік Констанци перекинувся пасажирський автобус, у якому перебувало 55 українців, серед них були діти. Про це повідомляє румунське видання Ziua de Constanta.

За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням.
На місце події прибули кілька рятувальних бригад.

Внаслідок аварії загиблих немає. Травми отримали чотири особи. Усім постраждалим було надано медичну допомогу на місці. Пасажири відмовилися від госпіталізації.

Розслідування дома події триває.

Раніше ми писали, що біля французького міста Ле-Ман на трасі Ренн-Ле-Ман сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю українського автобуса. Внаслідок аварії четверо людей загинули, отримали серйозні поранення — 11 людей.

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