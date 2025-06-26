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Наші вдома. Україна повернула ще одну групу українських військових із російського полону

26 червня 2025, 17:27

Наші вдома. Україна повернула ще одну групу українських військових із російського полону

Пройшов новий обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський Пройшов новий обмін полоненими. Фото: Володимир Зеленський

До України з російського полону повернули нову групу військовополонених. Більшість з них були у полоні з 2022 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, Україна повернула воїнів Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.



«Продовжуємо обміни. Робимо все, щоб знайти кожного, перевірити інформацію щодо кожного прізвища. Мусимо повернути всіх наших додому. Дякую кожному, хто допомагає нам у цьому», — зазначив він.

У Координаційному штабі зі поводження з військовополоненими повідомили, що внаслідок сьогоднішнього обміну до України повернулися воїни віком до 25 років, а також військовослужбовці, які дістали поранення і мають проблеми зі здоров'ям. Усі вони воювали на Донецькому, Харківському, Луганському, Херсонському, Київському та Сумському напрямках.



«На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ДШВ, Сил ТрО, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Переважна більшість звільнених сьогодні Захисників утримувалася в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя», — йдеться в повідомленні.

Також вдалося звільнити нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, та офіцерів.

Наймолодшому військовополоненому 24 роки, а найстаршому — 62.

Раніше ми писали, що 20 червня пройшов новий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією.

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