Українські ракети-дрони «Пекло» на передовій: з'явилося перше підтверджене застосування по окупантах

Українські ракети-дрони Пекло вже на фронті. Фото: Defense Express

Українська ракета-дрон «Пекло» отримала своє перше підтверджене застосування. На відео, яке зняли самі російські загарбники, зафіксовано ураження цілей під окупованим Луганськом. Про це передає Defense Express.



Ідентифікацію саме цього далекобійного засобу здійснив один із українських профільних Telegram-каналів, звернувши увагу, що на відео зафіксовано уламок з малогабритним реактивним двигуном та V-подібним хвостовим оперенням.





Росіяни скаржаться, що українські дрони рознесли переправу через річку Айдар, що на північ від Луганська, а на березі — насосну станцію. Армія РФ помилково ідентифікували ці дрони, як Ан-196 «Лютий», проте це були саме дрони «Пекло».



Зазначимо, дрон «Пекло» вперше офіційно презентували на початку грудня 2024 року.



Раніше ми писали, що в Україні створюється аналог російських КАБів, який уже літає на 60 км, а надалі — на 80 км. Однак для прискорення робіт потрібні кошти.

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