Дрон вдарив по АЗС «Татнєфть» на Бєлгородщині — її активи конфісковано в Україні

Пожежа на АЗС «Татнєфть» у селі П'ятницьке.

FPV-дрон атакував автозаправну станцію «Татнєфть» у селі П'ятницьке Бєлгородської області, за 18 км від кордону з Україною. Після удару АЗС загорілася. Кадри пожежі були опубліковані в російських пабліках.



За оцінками спостерігачів, такий удар спрямований на підрив логістики противника в прикордонній зоні й може ускладнити заправку російської техніки на підступах до Харківської області. Раніше окупанти регулярно використовували подібні станції для дозаправлення броньованої техніки перед її виходом на передову.



Також зазначається, що поруч із селом П'ятницьке у Волоконівці — у 2022 році діяла вертолітна база ЗС РФ. Водночас Генштаб ЗСУ повідомив, що на Південно-Слобожанському напрямку станом на 16:00 ворог п'ять разів атакував позиції українських військ.



Крім того, нещодавно Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про конфіскацію активів російської нафтової компанії ПАТ «Татнєфть імені В.Д. Шашина» в Україні.

У дохід держави передано корпоративні права:

100% частки в статутному капіталі ТОВ «ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА»

92,98 % частки в статутному капіталі ТОВ «ХАРКІВ-КАПІТАЛ»

88,97 % частки в статутному капіталі ТОВ «ПОЛТАВА-КАПІТАЛ»

Ці підприємства володіють нафтобазами, АЗС, будівлями, транспортом і земельними ділянками в Харківській і Полтавській областях.



«Татнєфть» — одна з ключових компаній ПЕК РФ, що постачає паливо для підприємств військового призначення та стабільно платить податки до бюджету країни-агресорки.