Російського загарбника засудили до довічного ув`язнення за вбивство цивільного на Київщині

Російського військового засудили до довічного ув'язнення. Фото: СБУ

В Україні заочно засудили до довічного ув'язнення російського окупанта, який розстріляв цивільного під час окупації Київщини у 2022 році. Він брав участь у захопленні селища Гавронщина Бучанського району. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Йдеться про російського єфрейтора Надбіта Дабаєва — 24-річного заступника командира бойової машини 8-ї мотострілецької роти 37-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ.



«Тоді він зупинив на вулиці цивільного жителя громади і, погрожуючи автоматом, намагався «вибити» зізнання у нібито причетності потерпілого до Сил оборони України. Потім рашист затягнув чоловіка до сусідньої будівлі та здійснив йому постріл у голову. Внаслідок вогневого ураження потерпілий загинув на місці», — йдеться у повідомленні.



У Службі безпеки зазначили, що загарбник, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вривався до помешкань місцевих жителів і, тримаючи їх «під прицілом», вимагав «визнання» у причетності до руху опору. Крім того, росіянин викрав у місцевих два авто.



Суд визнав російського єфрейтора винним за ч. 2 ст. 28 та чч. 1 та 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, скоєні групою осіб за попередньою змовою. З зібраних доказів йому призначили покарання як довічного позбавлення волі.



Раніше ми писали, що Володимира Синельника, засудженого до довічного ув'язнення за наведення російської ракети влітку 2023 року на кафе в Краматорську, подав заявку на виїзд до Росії.

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