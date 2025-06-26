Дрони ГУР вразили системи ППО С-400 РФ у Криму

«Примари» ГУР вразили ворожі системи ППО в Криму. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Дрони спецпідрозділу «Примари» продовжують систематично знищувати елементи російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованому півострові.
На опублікованих кадрах — бойове ураження критично важливих і дорогих компонентів ЗРК С-400 «Тріумф».
Під удар потрапили:
Як підкреслюється, знищені радари є «очима» системи ППО. Без них російські зенітні комплекси втрачають боєздатність.
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