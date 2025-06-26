Дрони ГУР вразили системи ППО С-400 РФ у Криму

Удар дрона ГУР по РЛС С-400 росіян.

«Примари» ГУР вразили ворожі системи ППО в Криму. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.







Дрони спецпідрозділу «Примари» продовжують систематично знищувати елементи російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованому півострові.



На опублікованих кадрах — бойове ураження критично важливих і дорогих компонентів ЗРК С-400 «Тріумф».

Під удар потрапили:

дві багатофункціональні РЛС управління 92Н2Е;

дві РЛС виявлення 91Н6Е;

пускова установка комплексу С-400

Як підкреслюється, знищені радари є «очима» системи ППО. Без них російські зенітні комплекси втрачають боєздатність.