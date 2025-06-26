Окуповані регіони — ресурс для війни: Путін розпорядився готувати ці землі під військову логістику

Путін розгортає військову інфраструктуру на окупованих землях. Фото: Держдума

Глава Кремля Володимир Путін наказав підготувати окуповані території України для військової логістики, включаючи залізницю та логістичні центри. Окуповані регіони використовуються Росією як ресурс війни. Про це повідомляє ЦНС.



Як зазначається, уряд РФ за наказом глави Кремля Володимира Путіна має підготувати пропозиції щодо використання земель тимчасово окупованих територій під логістичні центри, залізницю та інші об'єкти для забезпечення армії.



«Окуповані регіони — ресурс для війни, а не «звільнені» території. Москва знищує міста, а тепер — грабує та підминає інфраструктуру під війну», — йдеться у повідомленні.



У центрі опору додали, що РФ використовує окупацію для контролю за територією та логістикою для продовження війни.



Раніше ми писали, що окупанти почали масово вербувати українських випускників до армії РФ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях