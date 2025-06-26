Росія випустила по Україні майже 6 тисяч касетних боєприпасів

РФ уже випустила Україною майже 6 тисяч касетних боєприпасів. Фото: Вікіпедія

Російські військовослужбовці використали проти України майже 6 тисяч касетних боєприпасів із початку широкомасштабної війни. Росіяни обстрілюють озброєнням цивільні об'єкти. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.



«Українські компетентні органи зафіксували вже щонайменше 5 974 факти застосування Росією таких боєприпасів», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що окупанти регулярно наносять по Силах оборони України та цивільним людям ракетно-бомбові удари із застосуванням ракетних комплексів «Смерч», «Град», «Ураган», «Точка-У» та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами, що містять такі елементи як 9Н23 Q-16, КЕ 136В3, М42, ШОАБ-0,5 тощо.



Російські окупанти свідомо та цілеспрямовано застосовують касетні боєприпаси для максимізації цивільних жертв та руйнувань. Це складова системної політики терору, яку Москва втілює проти українського народу. Міжнародна спільнота має також усвідомлювати, що Росія навчає таких злочинних методів ведення війни своїх спільників — Ірану та Північної Кореї.



Дії Росії грубо порушують основні норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), Римського статуту Міжнародного кримінального злочин.



Раніше ми писали, що у столичному районі Нивки екстрені служби виявили частини касетних боєприпасів.

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