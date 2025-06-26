DeepState зафіксував просування армії РФ біля кількох населених пунктів Донеччини

Росіяни просунулися у селищі Шевченко, біля Бурлацького та села Вільне Поле. Фото: DeepState

Російські окупанти просунулися в межах трьох населених пунктів у Донецькій області. Про це повідомили у проєкті DeepState.



Військові аналітики заявили, що росіяни просунулися у селищі Шевченко (Волноваський район Донецької області), а також біля Бурлацького та Вільного Поля (Волноваський район).



Крім того, в оборонному відомстві РФ заявили про захоплення селища Шевченко.



«Починаючи від Олексіївки і аж до Зеленого Поля противник здійснює постійні штурмові дії, залучаючи велику кількість піхоти. На уточненні перебувають населені пункти Олексіївка та Багатир. Також противник активно здійснює тиск із Запоріжжя в напрямку Зірки. Тисне в районі Комара і активно заводить туди піхоту, щоб спробувати забрати село повністю і закріпитися в ньому. Здійснюються постійні штурмові дії по відтинку Шевченко-Вільне Поле-Новосілка», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що армія РФ здійснює постійний вогневий контроль основної частини міста Часів Яр Донецької області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях