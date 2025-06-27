Російські дрони вночі вдарили по Запоріжжю: виникли пожежі

Наслідки атаки російських безпілотників на Запоріжжя у ніч проти 27 червня. Фото: ОВА

Росіяни атакували дронами Запоріжжя у ніч проти 27 червня. Внаслідок атаки сталися пожежі, а також зафіксовано пошкодження нежитлових будівель. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров на своєму телегам-каналі.

За його словами, противник цієї ночі завдав по обласному центру щонайменше шість ударів безпілотниками.

«Пошкоджено будівлі промислового підприємства, а також територію гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі», — йдеться в повідомленні.

Федоров додав, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Він також опублікував фотографії гаражного кооперативу в одному із районів Запоріжжя, який постраждав від удару росіян.

За свідченням кореспондента «Новин Донбасу», вибухи у Запоріжжі лунали з 01:30 до 01:40.