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Російські дрони вночі вдарили по Запоріжжю: виникли пожежі

27 червня 2025, 08:42

Російські дрони вночі вдарили по Запоріжжю: виникли пожежі

Наслідки атаки російських безпілотників на Запоріжжя у ніч проти 27 червня. Фото: ОВА Наслідки атаки російських безпілотників на Запоріжжя у ніч проти 27 червня. Фото: ОВА

Росіяни атакували дронами Запоріжжя у ніч проти 27 червня. Внаслідок атаки сталися пожежі, а також зафіксовано пошкодження нежитлових будівель. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров на своєму телегам-каналі.

За його словами, противник цієї ночі завдав по обласному центру щонайменше шість ударів безпілотниками.

«Пошкоджено будівлі промислового підприємства, а також територію гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталися пожежі», — йдеться в повідомленні.

Федоров додав, що постраждалих внаслідок атаки немає.

Він також опублікував фотографії гаражного кооперативу в одному із районів Запоріжжя, який постраждав від удару росіян.

За свідченням кореспондента «Новин Донбасу», вибухи у Запоріжжі лунали з 01:30 до 01:40.

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