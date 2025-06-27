Через атаку на Нікополь Дніпропетровської області постраждали 4 особи

Нікополь Дніпропетровської області був атакований російськими безпілотниками. Фото: ОВА

Чотири особи постраждали внаслідок російської атаки на Нікополь Дніпропетровської області. Про це сьогодні вранці повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що удари були завдані FPV-дронами, четверо постраждали, їм надають допомогу.

За словами керівника ОВА, пошкоджень зазнали амбулаторія, адміністративна будівля, три багатоквартирні будинки, магазин, ринок, автомобіль та лінія електропередач.

Загалом у небі над Дніпропетровською областю за ніч було знищено дві ракети та п'ять дронів, додав Лисак.