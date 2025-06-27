Через атаку на Нікополь Дніпропетровської області постраждали 4 особи

Чотири особи постраждали внаслідок російської атаки на Нікополь Дніпропетровської області. Про це сьогодні вранці повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зазначається, що удари були завдані FPV-дронами, четверо постраждали, їм надають допомогу.
За словами керівника ОВА, пошкоджень зазнали амбулаторія, адміністративна будівля, три багатоквартирні будинки, магазин, ринок, автомобіль та лінія електропередач.
Загалом у небі над Дніпропетровською областю за ніч було знищено дві ракети та п'ять дронів, додав Лисак.
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