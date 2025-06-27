На окупованій Луганщині в аварійному стані перебувають 80% водопровідних мереж: в ОВА розповіли, що відомо

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

В аварійному стані перебувають 80% водопровідних мереж окупованої Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, значні проблеми спостерігаються не лише у містах та селах, де йшли активні бойові дії у 2022 році, а й на території, захопленій у 2014 році.



«Там окупанти довели водопроводи до критичного стану власною бездіяльністю протягом 11 років. Зараз придатні для використання близько 2,5% мережі. Ще 2% обіцяють відновити у 2025 році. Крім того, у більшості звітів окупанти розраховують відсоток відремонтованих водопроводів, які розташовані в межах населених пунктів. Десятки кілометрів труб, що з'єднують міста – поза звітністю», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що в Луганській області окупанти примусово мобілізуватимуть жителів навіть без паспорта РФ.